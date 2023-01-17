Популярный финский шоколад вернулся на полки магазинов в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Продукция Fazer, приостановившего экспорт в Россию, появилась в столице Карелии.

Читатели «Столицы на Онего» прислали фото из магазина, располагающегося на улице Анохина. На полках торговой точки появился шоколад Fazer. Стоимость плитки шоколада составляет около 400 рублей.

Напомним, в марте прошлого года финская компания Fazer, крупный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, приостановила весь экспорт в Россию в связи с ситуацией на Украине.