Fazer приостанавливает экспорт в Россию

Временно в Россию не будут поставлять финский шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geishа.

Финская компания Fazer, крупный производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, приостановила весь экспорт в Россию в связи с ситуацией на Украине, пишет РБК.

Об этом заявил президент и генеральный директор ГК Fazer Кристоф Вицтхум. Временно в Россию не будут поставлять финский шоколад и конфеты под брендами Karl Fazer, Dumle и Geishа, а также мукомольную продукцию.

«Компания Fazer продолжает активно следить за ситуацией, санкциями и контрсанкциями, а также соблюдать все законы, правила и требования санкций», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Российские заводы концерна продолжат работу в прежнем режиме. В их числе три петербургские фабрики — «Смоленская», «Муринская» и «Нева».