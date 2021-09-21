Попытка купить лебедя из автопокрышек плохо закончилась для пенсионерки в Петрозаводске

Правоохранительные органы Петрозаводска приняли заявление жительницы города о том, что она стала жертвой мошенника.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, 53-летняя пенсионерка нашла в интернете объявление о продаже фигуры лебедя из автомобильных покрышек. Она написала продавцу, и тот попросил внести предоплату в размере 1,5 тыс. рублей. Петрозаводчанка выполнила это условие, но собеседник убедил ее перевести ему ещё 3 тыс. рублей, после чего перестал выходить на связь. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы

Стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возможности возбуждения уголовного дела.