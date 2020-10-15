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Мошенники выманили полмиллиона рублей у начинающего брокера из Карелии

Новости. Происшествия
18:00, 16 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Мужчина хотел заработать на бирже, но вместе этого был обманут на 600 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 38-летнего жителя поселка.

Мужчина указал, что искал возможность заработка в интернете. Он оставил контактные данные на одном из сайтов, и вскоре с ним связались представители компании. Предложение, озвученное специалистом по инвестированию, было заманчивым и простым одновременно. Необходимо открыть бесплатный брокерский счет, пополнить его, а после этого получать прибыль от выгодных вложений. При этом работать на бирже будет обученный специалист. И риск потерять деньги от непродуманных инвестиций минимален.

Мужчина заинтересовался предложением. Сначала он перевел собственные накопления – около 8 тысяч рублей. Но сумма показалась скромной для старта, поэтому пряжинцу предложили пополнить счет еще раз. Для этих целей подходили и заемные средства. Якобы после того, как деньги будут инвестированы, мужчина получит прибыль, а компания поможет ему с выплатой кредита. Оформив первый кредит в размере 200 тысяч рублей, житель Пряжи осуществил несколько переводов через специальный сервис, который указали псевдо-трейдеры. Думая, что переводит деньги на свой брокерский счет, мужчина оформил три кредита по 200 тысяч рублей и совершил шесть переводов по 95 тысяч рублей на различные электронные кошельки.

В полиции он указал такую деталь – мошенники пытались выдать оставшиеся у него на счетах деньги за прибыль, полученную от них. После нескольких дней общения с лже-инвесторами, житель Пряжи все-таки обратился в полицию за помощью.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии предупреждает! При совершении сделок в сети интернет не переводите денежные средства неизвестным. Заманчивые и выгодные предложения могут оказаться уловкой. Решая освоить новую профессию или вид деятельности, изучите информацию, отзывы о работе компании и услугах прежде, чем вкладывать или переводить денежные средства.

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Комментарии

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кир
2020-10-16 18:15:28
Не жалею, не зову, не плачу.©
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