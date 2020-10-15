Мошенники выманили полмиллиона рублей у начинающего брокера из Карелии

Мужчина хотел заработать на бирже, но вместе этого был обманут на 600 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 38-летнего жителя поселка.



Мужчина указал, что искал возможность заработка в интернете. Он оставил контактные данные на одном из сайтов, и вскоре с ним связались представители компании. Предложение, озвученное специалистом по инвестированию, было заманчивым и простым одновременно. Необходимо открыть бесплатный брокерский счет, пополнить его, а после этого получать прибыль от выгодных вложений. При этом работать на бирже будет обученный специалист. И риск потерять деньги от непродуманных инвестиций минимален.



Мужчина заинтересовался предложением. Сначала он перевел собственные накопления – около 8 тысяч рублей. Но сумма показалась скромной для старта, поэтому пряжинцу предложили пополнить счет еще раз. Для этих целей подходили и заемные средства. Якобы после того, как деньги будут инвестированы, мужчина получит прибыль, а компания поможет ему с выплатой кредита. Оформив первый кредит в размере 200 тысяч рублей, житель Пряжи осуществил несколько переводов через специальный сервис, который указали псевдо-трейдеры. Думая, что переводит деньги на свой брокерский счет, мужчина оформил три кредита по 200 тысяч рублей и совершил шесть переводов по 95 тысяч рублей на различные электронные кошельки.



В полиции он указал такую деталь – мошенники пытались выдать оставшиеся у него на счетах деньги за прибыль, полученную от них. После нескольких дней общения с лже-инвесторами, житель Пряжи все-таки обратился в полицию за помощью.



В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Полиция Карелии предупреждает! При совершении сделок в сети интернет не переводите денежные средства неизвестным. Заманчивые и выгодные предложения могут оказаться уловкой. Решая освоить новую профессию или вид деятельности, изучите информацию, отзывы о работе компании и услугах прежде, чем вкладывать или переводить денежные средства.