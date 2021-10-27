Попытки жительницы Карелии получить колоссальный доход окончились крахом

В Костомукше 34-летняя местная жительница решила поднять состояние на онлайн-бирже, но попала в сети мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 34-летняя местная жительница и сообщила, что её обманом лишили денег.

В начале осени в соцсети она обратила внимание на заманчивое объявление о получении колоссального доход на онлайн-бирже. Костомукшанка заинтересовалась предложением, а в «инвестиционной компании» настоятельно посоветовали как можно скорее вкладывать значительные суммы в выгодные акции.

В итоге, оформив кредит на 300 тысяч рублей, дополнив эту сумму собственными сбережениями, женщина перевела частным лицам 320 тысяч рублей. Попытка вывести средства с площадки окончилась крахом и обращением к правоохранителям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», устанавливаются все обстоятельства происшествия.