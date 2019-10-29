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Новости. Общество
12:35, 29 Октября 2019

Благотворительный магазин оказывает гуманитарную помощь жителям Карелии

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Порядка тонны гуманитарной помощи благотворительный магазин "Теплообмен" передает в районы Карелии каждый месяц.

Благотворительный магазин "Теплообмен" начал свою работу совсем недавно – в июне этого года. Деятельность организации позволяет превращать ненужные вещи в полезный ресурс. У каждого в доме есть ненужные вещи, которые могут принести пользу кому-то ещё. Сбором таких вещей занимается благотворительный магазин "Теплообмен". Организация принимает одежду (женскую/мужскую/детскую), украшения и аксессуары, сувениры/статуэтки, сумки/рюкзаки, книги/журналы; канцтовары; игрушки, ветошь, посуду, обувь.

Далее вещи сортируются и отправляются по тематическим фондам. Часть (примерно 10 процентов) продаётся, чтобы покрыть затраты на сортировку, доставку, аренду и зарплату сотрудникам. Та прибыль, которая остается после покрытия затрат, передается на благотворительность. Непригодной для использования одежде тоже находится место – она отправляется в Первый общественный приют для животных в Петрозаводске.

Руководитель благотворительного магазина "Теплообмен" Юлия Зайцева очень рада, что такая деятельность вызвала интерес у петрозаводчан: "Люди приходят к нам в магазин, приносят свои вещи. С каждым днём о нашей деятельности узнаёт всё больше горожан. Это здорово. А совсем недавно мы разместили свой теплобокс (ящик для сбора вещей) в офисе строительной компании "КСМ". Это первый наш опыт взаимодействия с организациями. И очень, скажу вам, удачный. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших новых партнёров – сотрудников группы компаний "КСМ" за активное участие, за отзывчивость. А в наших планах развиваться дальше, привлекая к благотворительности и другие компании".

Присоединяйтесь и Вы к благотворительному сбору вещей. Пункт приёма находится на ул. Краснофлотская, 34.

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