Порядок медосвидетельствования водителей хотят изменить

Правозащитный центр "Единой России" предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме.

Сопредседатель правозащитного центра Михаил Старшинов отметил, что есть примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он адекватен и способен управлять автомобилем, но закон может трактовать результат его анализов так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ, пишет издание "РИА Новости".

"Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации правозащитный центр направит в Минздрав и МВД", –цитирует пресс-служба партии Старшинова.



Предлагается также закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.



Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по некоторым веществам занижены. Например, булка с маком может дать в анализах уже какую-то концентрацию опиатов.



"Такие моменты нужно учитывать юридически", – приводит его слова пресс-служба ЕР.