Порноактриса Елена Беркова развелась с пятым мужем

В прошлом году звезда фильмов для взрослых Елена Беркова вышла замуж за актера Андрея Стоянова.

Влюбленные сыграли свадьбу в Италии, а позже обвенчались на Кипре. Нового спутника Елена считала идеальным мужчиной, он хорошо ладил с ее девятилетним сыном Евгением. Однако и в этот раз брак Берковой распался, пишет StarHit.

"Мы с Леной развелись, – говорит Стоянов. – Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул".