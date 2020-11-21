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Портрет пациента с COVID-19: "Это мужчины, обычно с повышенной массой тела, имеют хронические заболевания"

Новости. Общество
15:58, 22 Ноября 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Врачи из монопрофильного ковид-центра Карелии нарисовали портрет среднестатистического пациента с коронавирусной инфекцией.

"Это мужчины, обычно с повышенной массой тела, имеют в анамнезе какие-то хронические заболевания легочные. Неблагоприятным фоном являются сахарный диабет и онкологические заболевания. И все-таки люди именно пожилого возраста чаще", - так описывает среднестатистических пациентов ковид-центра заведующая терапевтическим отделением Маргарита Шеверталова.

Поступающие в монопрофильный центр коронавирусные больные по мере развития пандемии помолодели, а состояние их при поступлении зачастую стало более тяжелым. Идет омоложение ковид-инфекции, считает врач приемного отделения Ирина Щетинина.

"Если летом мы имели больше дела с пациентами старшего возраста, у которых тяжелая сопутствующая патология плюс возраст серьезный, и прогноз у них этим определялся. Сейчас мы видим тенденцию к омоложению заболевания. У нас поступают пациенты 30-40-50-60 лет. Но тоже, как правило, это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. Многие с сахарным диабетом. Инфаркты, инсульты в анамнезе. Многие нуждаются в постоянном постороннем уходе. Маломобильные пациенты. Я бы сказала, что они стали тяжелее", - заявляет Ирина Щетинина.

Репортаж корреспондента "Столицы на Онего" из "красной зоны" ковид-центра на базе Госпиталя для ветеранов читайте здесь

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ирина
2020-11-22 16:11:00
Ничего до конца не изучено, да и изучать скоро нЕкому будет, учёных нормальных, разогнали, многие за рубежом пользу не нам теперь приносят, врачей профессиональных всё меньше, дальше перспектива нехорошая светит ...масками не поможешь...
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