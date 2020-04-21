Порывистый ветер и небольшое похолодание ожидаются в среду в Карелии

О погоде на 22 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо-западный умеренный, днем – порывистый сильный.



Ночью будет 0, -2 градуса, днем потеплеет до +7.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем – мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный умеренный, днем – порывистый сильный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов. Днем потеплеет до +2, +7, на юге – до +10 градусов.