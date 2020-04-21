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Порывистый ветер и небольшое похолодание ожидаются в среду в Карелии

Новости. Погода
17:00, 21 Апреля 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС/BORIS ROESSLER
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О погоде на 22 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный умеренный, днем – порывистый сильный.

Ночью будет 0, -2 градуса, днем потеплеет до +7.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем – мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, днем – порывистый сильный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов. Днем потеплеет до +2, +7, на юге – до +10 градусов.

 

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