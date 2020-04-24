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Порывистый ветер обрушится в субботу на Карелию

Новости. Погода
15:46, 24 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Плохая погода ожидается завтра на севере республики, сообщили в МЧС Карелии.

Начиная с 3-6 часов 25 апреля с сохранением в дневные часы преимущественно по северным районам Карелии, ожидается усиление северо-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы и Костомукши.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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Комментарии

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новый
2020-04-24 16:27:02
Да пофиг. Нормальные люди будут дома рассаду выращивать, протестуны в каменном бору краснокнижных тараканов в голове искать.
Гость
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