Порывистый ветер с дождем обрушится в среду на Карелию

О погоде на 19 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачная с прояснениями погода. Временами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный умеренный, ночью – порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, +2 градуса, днем потеплеет до +3.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет мокрый снег, пройдет дождь. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, на севере – северный, северо-западный умеренный. Ночью по южным и центральным районам ожидаются сильные порывы ветра.



Ночью и днем будет +3, -2 градуса. На севере подморозит до -5.