Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
В Петрозаводске открылся Центр оценки квалификации
14.09.2021 18:09
Назначен новый руководитель завода «Петрозаводскмаш» 1
14.09.2021 10:30
Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию
14.09.2021 16:35
Петрозаводская компания объявила о планах строительства пассажирских аэроботов в Карелии 1
14.09.2021 11:14
В Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими
14.09.2021 17:31
Жителя Карелии вывезли в лес и избили, потребовав три с половиной миллиона рублей
14.09.2021 14:14

Поселку Карелии, который пострадал от лесных пожаров, подарили новую пожарную машину

Новости. Общество
08:15, 15 Сентября 2021
фото: Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Новости партнеров

В пожарную часть поселка Найстенъярви Суоярвского района передали автомобиль "Урал".

Как сообщается в паблике администрации Суоярвского района, в минувший вторник, 14 сентября, в ходе рабочей поездки председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Поляков О.Е. передал пожарный автомобиль "Урал" в пожарную часть поселка Найстенъярви.

До конца года планируется передать еще один такой автомобиль в пожарную часть п.Поросозеро.

Данные мероприятия проводятся по поручению главы Республики Карелия с целью модернизации материально-технической базы пожарных служб в районах Карелии.

Напомним, 18 июля поселок Найстенъярви был взят в кольцо огнем от лесных пожаров. Население пришлось эвакуировать в соседнее село и разместить в школе. Люди в классах спали вповалку вместе с собаками и кошками.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»