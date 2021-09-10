Поселку Карелии, который пострадал от лесных пожаров, подарили новую пожарную машину

фото: Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

В пожарную часть поселка Найстенъярви Суоярвского района передали автомобиль "Урал".

Как сообщается в паблике администрации Суоярвского района, в минувший вторник, 14 сентября, в ходе рабочей поездки председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Поляков О.Е. передал пожарный автомобиль "Урал" в пожарную часть поселка Найстенъярви.

До конца года планируется передать еще один такой автомобиль в пожарную часть п.Поросозеро.

Данные мероприятия проводятся по поручению главы Республики Карелия с целью модернизации материально-технической базы пожарных служб в районах Карелии.

Напомним, 18 июля поселок Найстенъярви был взят в кольцо огнем от лесных пожаров. Население пришлось эвакуировать в соседнее село и разместить в школе. Люди в классах спали вповалку вместе с собаками и кошками.