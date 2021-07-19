Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка в Карелии, спят вповалку вместе с собаками и кошками

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Найстенъярви, где уже больше недели пожарные и добровольцы тушат лесной пожар.

В воскресенье, 18 июля, население поселка Найстенърви эвакуировали в соседний поселок Лахколампи и разместили в местной школе.

Когда мы зашли в школу, нас встретила дежурная, которая сообщила, что на данный момент, то есть, на 18 июля, в пункте временного содержания размещены 85 человек, еще 43 человека забрали местные жители по домам.

«У нас здесь все есть, - рассказала директор школы Оксана Сендо. - Всех накормили, разместили: у каждого есть матрац, подушка и одеяло, кому матраца не досталось, дали маты. В школе даже горячая вода есть. Утром повар придет, завтрак горячий сделает. Местные, кто хочет помочь, приносят вещи: пену для бритья кто-то принес, книги, детскую коляску дали… Мы стараемся. Все разные, кто-то наотрез отказывается в общую комнату въезжать, так мы учительскую отдали под размещение».

Как выяснилось позже, заселяют всех скопом: нет деления на семьи или на женщин и мужчин.

В большом кабинете с табличкой "история" спали все вповалку: мужчины, женщины, маленькие дети, тут же собаки, кошки, кролики… Некоторым достались раскладушки, но в основном лежали на полу – на матах и на матрацах. В помещении было душно, люди спали в одежде.

«Белья постельного, конечно, нет, но подушка, одеяло у всех», - объясняла директор школы.

Захотелось пообщаться с эвакуированными, выяснилось, что большинство не спят, люди просто лежат на полу, готовые в любой момент вскочить и бежать.

У дверей одного из кабинетов лежала женщина с маленькой дочкой, она сообщила, что муж ее работает на скорой, но сегодня у него выходной, поэтому записался добровольцем и тушит пожар, отбивает поселок от огня, а утром на смену должен заступить.

«Все нормально у нас, здесь мама вон рядом, ребенок. Может быть, и домой завтра разрешат вернуться», - предположила эвакуированная молодая женщина.

Тем временем, многие не выдерживали и возвращались в поселок ночью, взяв своих питомцев.

«Не могу я так, дом оставила, душа болит, отвезите меня обратно, а?», - обратилась к нам женщина, державшая подмышкой сумку с котом.

И мы поехали в поселок Найстенъярви. Теперь уже по другой дороге и вновь с попутчиком.

Репортаж о том, что происходит в поселке, читайте здесь.