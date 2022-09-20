Поселок на севере Карелии останется без воды

Сегодня в полдень произойдет отключение холодной воды в поселке Рабочеостровск.

Отключение холодного водоснабжения в поселке Рабочеостровск произойдет сегодня, пятого октября в 12 часов. Об этом информирует администрация Кемского района. Сообщается, что причиной отключения является необходимость выполнения работ на водопроводных сетях. Воды не будет до окончания работ.