Поселок в Карелии попал в десятку популярных направлений для автотуризма как самый дешевый

По данным бронирований в автокемпингах, автотуристы в России выбирают Пряжу.

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия.

Список составлен на основании данных бронирований в автокемпингах туристами летом 2021 года.

В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ. Это прекрасное место для ночёвки в дальних поездках на машинах. Причём недорого: проживание с человека в высокий летний сезон составляет 350 рублей в сутки. Детям до 15 лет делают 50% скидку, а до 4 лет - бесплатно. За автостоянку нужно будет заплатить 150 рублей.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от 2 до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в поселке Пряжа в Карелии, дороже – в Евпатории.

Десять популярных направлений для автотуризма:

Евпатория – 3984/ 13 ночей *

Анапа – 7500/ 11 ночей

Гагра – 2713/ 12 ночей

Калининград – 3902/ 7 ночей

Таганрог – 1905/ 10 ночей

Байкальск – 3867/ 10 ночей

Банное - 5286/ 3,5 ночи

Петродворец – 8500/ 3 ночи

Пряжа - 11500/ 2 ночи

Руза – 3600/ 3 ночи