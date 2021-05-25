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Поселок в Карелии попал в десятку популярных направлений для автотуризма как самый дешевый

Новости. Общество
10:12, 26 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

По данным бронирований в автокемпингах, автотуристы в России выбирают Пряжу.

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия.

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Список составлен на основании данных бронирований в автокемпингах туристами летом 2021 года.

В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ. Это прекрасное место для ночёвки в дальних поездках на машинах. Причём недорого: проживание с человека в высокий летний сезон составляет 350 рублей в сутки. Детям до 15 лет делают 50% скидку, а до 4 лет - бесплатно. За автостоянку нужно будет заплатить 150 рублей.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от 2 до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в поселке Пряжа в Карелии, дороже – в Евпатории.

Десять популярных направлений для автотуризма:
Евпатория – 3984/ 13 ночей *
Анапа – 7500/ 11 ночей
Гагра – 2713/ 12 ночей
Калининград – 3902/ 7 ночей
Таганрог – 1905/ 10 ночей
Байкальск – 3867/ 10 ночей
Банное - 5286/ 3,5 ночи
Петродворец – 8500/ 3 ночи
Пряжа - 11500/ 2 ночи
Руза – 3600/ 3 ночи

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