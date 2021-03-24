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Туристы выбрали поселок в Карелии для путешествий на майские праздники, несмотря на дороговизну

Новости. Общество
17:40, 25 Марта 2021
фото: © Алексей Соловьев/wikipedia.org
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Поселок Ильинский в Олонецком районе вошел в топ-10 направлений для путешествий на майские праздники.

Сервис бронирования жилья tvil.ru определил, какие направления предпочитают россияне для отдыха на майские праздники. В список вошли только города и поселки с населением не более 130 тысяч человек.

Посёлки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, сёла Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили топ-10 направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники.

По статистике tvil.ru, туристы бронируют отдых в начале мая от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.

Ильинский в этом списке находится среди самых дорогих направлений – за сутки там придеться отдать 6 тысяч рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 11 мая 2021 года

Ранее карельский город попал в топ-городов для коротких поездок весной.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-25 17:44:22
сашка степанов будет экскурсии водить ?
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