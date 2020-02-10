Посетитель кафе в Карелии разбил голову о бетон

Сегежский суд обязал местного жителя выплатить государству ущерб, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне 2019 года пьяный сегежанин на бетонной площадке возле кафе избил одного из посетителей. Не устоявший на ногах от удара потерпевший ударился головой о бетон.

Суд обязал местного жителя возместить государству около 60 тысяч, затраченные на лечение потерпевшего в медицинской организации.

В рамках надзора за расследованием уголовных дел в 2019 году прокуратурой Сегежского района предъявлены иски о возмещении ущерба, причиненного бюджету, на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Ранее рецидивист разбил камнем голову прохожему в Петрозаводске.