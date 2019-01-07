Посетитель кафе в Петрозаводске устроил дебош и оказал неповиновение полицейским
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Буйный местный житель устроил конфликт в кафе и оказал сопротивление приехавшим на вызов сотрудникам полиции.
Шестого января с 20 до 21 часа вечера в кафе "Мангал", расположенном на Древлянке, произошел конфликт с участием 29-летнего местного жителя.
Как пояснили в МВД, посетитель стал вести себя вызывающе, после чего был выдворен из заведения охраной. На место вызвали полицейских.
Когда сотрудники МВД приехали к заведению, буйный посетитель "Мангала" оказал им неповиновение.
В отношении нарушителя порядка были составлены два протокола- по мелкому хулиганству, которое он допустил в стенах кафе, и по неповинению законным требованиям сотрудников полиции.
Максимальное наказание, которое грозит дебоширу,- 15 суток ареста. Решение в отношении посетителя "Мангала" должен принять мировой суд карельской столицы.
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