Посетитель кафе в Петрозаводске устроил дебош и оказал неповиновение полицейским

Буйный местный житель устроил конфликт в кафе и оказал сопротивление приехавшим на вызов сотрудникам полиции.

Шестого января с 20 до 21 часа вечера в кафе "Мангал", расположенном на Древлянке, произошел конфликт с участием 29-летнего местного жителя.

Как пояснили в МВД, посетитель стал вести себя вызывающе, после чего был выдворен из заведения охраной. На место вызвали полицейских.

Когда сотрудники МВД приехали к заведению, буйный посетитель "Мангала" оказал им неповиновение.

В отношении нарушителя порядка были составлены два протокола- по мелкому хулиганству, которое он допустил в стенах кафе, и по неповинению законным требованиям сотрудников полиции.

Максимальное наказание, которое грозит дебоширу,- 15 суток ареста. Решение в отношении посетителя "Мангала" должен принять мировой суд карельской столицы.