Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 12 Февраля 2018

Посетителей порносайтов предупредили о новой опасности

По теме

Ученые рассказали, почему девушки испытывают оргазм при посещении спортзала
12.02.18 23:30
Грипп можно убить с помощью лампы, заявили ученые
12.02.18 22:00
Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые
12.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Порносайты оказались самыми опасными в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга.

Как пишет Лента.ру, об этом говорится в исследовании компании 360Netlab.

Эксперты в области кибербезопасности компании опубликовали информацию о скрытых программах для майнинга, которые хакеры и недобросовестные владельцы сайтов встраивают в веб-страницы. Специалисты обнаружили 629 ресурсов с браузерными майнерами.

Согласно обнародованной статистике, самая большая опасность для пользователей кроется в порносайтах. Они занимают почти половину списка зараженных ресурсов. Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов.

Специалисты отметили, что для исследования вебсайтов они использовали инструмент DNSMon, предназначенный для анализа различных аномалий в DNS-трафике. С его помощью эксперты проверили 300 тысяч самых популярных страниц по данным Alexa.

Недавно скрытые скрипты для майнинга обнаружили в рекламных баннерах на YouTube. Вредоносное ПО загружало процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрел видеоролики. Google заблокировала зараженную рекламу почти сразу после обнаружения.

По теме

Ученые рассказали, почему девушки испытывают оргазм при посещении спортзала
12.02.18 23:30
Грипп можно убить с помощью лампы, заявили ученые
12.02.18 22:00
Парацетамол крайне опасен для здоровья, установили ученые
12.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2018 13:32
Личное мнение
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
Любопытные данные приходят из Госавтоинспекции.
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
архив чтиво

Медиа

Ведущий Ефим Овчинников и гость программы председатель профсоюзаработников автотранспорта и дорожного хозяйства Карелии Сергей Соловьёв обсуждают изменения в маршрутах городского общественного транспорта в связи с ремонтом трёх мостов Петрозаводска
12.02.2018 16:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»