Посетителей сельхозярмарки в Петрозаводске проверяют на соблюдение масочного режима

Специалисты администрации столицы Карелии контролируют соблюдение противоэпидемиологических требований на сельскохозяйственной ярмарке.

Как сообщили в мэрии, масочный режим, социальное дистанцирование и другие действующие правила покупателями и продавцами на ярмарке на улице Инженерная соблюдаются. Также организаторы обеспечили контроль за потоком посетителей, оборудовали у входа санитайзер, торговые павильоны расположили на расстоянии более шести метров друг от друга. При посещении ярмарки жителям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать до 1 ноября.

Ранее сообщалось, сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.