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Посетителей Центрального рынка в Петрозаводске вновь эвакуировали из-за сообщения о бомбе (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:59, 04 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Сегодня вечером эвакуировала персонал и посетителей торгового комплекса "Центральный" из-за сообщения о взрывном устройстве.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сегодня около 18.00 из-за сообщения о взрывном устройстве были эвакуированы продавцы и посетители центрального рынка.
"Опять заминировали, - сказали продавцы. - Сейчас полиция с собаками все проверяет".

Через 30 минут, когда помещение было проверено и взрывное устройство не обнаружили, всем разрешили вернуться в здание рынка "Центральный".

В МВД Карелии не стали комментировать произошедшее.

Отметим, что 27 февраля в полицию уже поступало сообщение о взрывном устройстве на центральном рынке. Тогда тоже проводилась эвакуация и взрывное устройство обнаружено не было.

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