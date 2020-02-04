Посетителям в шортах и футболках с "неподобающими" надписями закроют допуск в суды

Новые правила поведения посетителей в российских судах могут утвердить в мае, пишут РИА Новости.

В настоящее время в разработке находится регламент поведения в суде, который должны утвердить в мае. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на семинаре-совещании председателей Советов судей субъектов России.

"Неприемлемы любые действия, которые дезорганизуют работу суда", - сказал Момотов.

Правила прописывают, кто может находиться в суде, как посетители должны выглядеть и вести себя, по каким документам могут войти в здание. Это типовые правила, каждый суд может внести в них изменения и дополнения, пишут РИА Новости.

Так, согласно проекту правил, беспрепятственно войти в суд могут люди под госохраной в сопровождении сотрудников ФСО. Без регистрации и досмотра, только по предъявлению служебного удостоверения, в суд пустят судей, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, некоторых должностных лиц, прокуроров, следователей, сотрудников ФСБ, руководителей органов местного самоуправления и других.

Адвокатов будут пускать в суд по удостоверению, но с досмотром и регистрацией на посту охраны. Подлежат досмотру и присяжные заседатели.

Неподобающий внешний вид может стать причиной отказа для допуска в суд. Регламент запрещает пускать в суд "лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность; в грязной одежде, когда внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим, в пляжной одежде (шортах, парео, купальниках, пляжной обуви), в одежде, имеющей надписи, оскорбляющие человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству, органам власти".

С животными в суд также нельзя. Единственное исключение - собаки-поводыри, но у хозяина с собой должен быть документ, подтверждающий, что животное обучено.