Посиделки с незнакомцами закончились для жителя Карелии финансовыми потерями

Житель Медвежьегорска на вахте в Беломорском районе лишился телефона и денег, связавшись с местной компанией молодых людей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился 39-летний мужчина и сообщил, что у него украли деньги и телефон стоимостью около 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, житель Медвежьегорска приехал в Беломорский район на вахту и остановился в одном из поселков. Он решил посетить местное кафе, где познакомился с компанией молодых людей. Они долго распивали спиртное, и чем закончились посиделки, заявитель вспомнить не смог.

Полицейские установили, что к краже причастен один из участников пиршества, 22-летний житель поселка. Он сознался, что воспользовался удобным моментом и вытащил из сумки потерпевшего телефон и около 2 тысяч рублей. Деньги он успел потратить, телефон отдал сотрудникам полиции.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.