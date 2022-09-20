«Послал меня, бросил машину и ушел»: в Петрозаводске водитель на ВАЗе сбил четвероногого друга (ВИДЕО)

На пересечении улицы Мерецкова и набережной Ла-Рошель водитель на «четверке» сбил собаку при повороте налево.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовано видео, как в минувшую пятницу, 7 октября, в 11.43 на пересечении улицы Маршала Мерецкова и набережной Ла-Рошель водитель на автомобиле «ВАЗ-2104», совершая запрещенный поворот «под кирпич» налево, сбил четвероногого друга.

В паблике хозяйка сбитой собаки предположила, что водитель был нетрезв.

«Произошёл инцидент с пьяным водителем, послал меня на… куда глаза глядят и уехал, машину бросил во дворах», — сообщила девушка в соцсети и предупредила, что написала заявление в ГИБДД.