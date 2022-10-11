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После «длинных выходных» энергетики продолжат модернизацию энергообъектов

Новости. Общество
11:05, 07 Ноября 2022
фото: © АО «ПСК»

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Энергетики возобновят неотложные ремонтные работы в электрических сетях с 7 ноября

В АО «ПСК» информируют потребителей о возможных отключениях в ходе ремонтов на энергообъектах и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 7 по 13 ноября возможны:

Прионежский муниципальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская, Малиновая, СНТ «Виктория», «Нелукса». Здание ООО «НордКапитал»; деревня Бесовец: СНТ «Радужный», «Раздолье».

— 8 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

— 9 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; деревня Ужесельга: СНТ «Белые ключи», «Балтийские высоты». Здания ООО «Вода Карелии», АЗС-5 «Петро-ойл», ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество».

— С 8 по 10 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега (частично).

— 10 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная; деревня Уя.

— 10 и 11 ноября с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-70), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Парковая, Солнечная, Ясная, Рябиновая, Интернациональная. Переулки Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Еловый, Олимпийский, Дачный.

Петрозаводский городской округ:

— 7 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

— 10 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

Пряжинский национальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Брусничная. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

— с 9 по 11 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина.

— 11 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (частично).

Сортавальский муниципальный район:

— С 8 по 13 ноября с 9.00 до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.

Костомукшский городской округ:

— 8 ноября с 11.00 до 13.00. Деревня Вокнаволок, СОТы «Риноярви», «Рыжик», «Песчаное», «Кормило».

Кемский муниципальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог: здание ЧП «Масоян».

— 7 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: здание Радиотелецентра.

— 8 ноября с 8.30 до 16.30. Поселок Вочаж.

— 8 и 10 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 42-56, четная сторона и 59-83, нечетная сторона).

— 9 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 21, 22, 25, 28-33). Переулок Юбилейный.

— 11 ноября с 11.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая.

— 11 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская.

— 11 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная. Здания средней школы, «Почты России».

Кондопожский муниципальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

— С 7 по 11 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое: Лучевое-1.

— 9 и 10 ноября с 9.30 до 16.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 49-А, 51-А, 53-А).

— 10 ноября с 10.00 до 11.00. Деревня Святнаволок (частично).

Олонецкий национальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 10.00. Деревня Речная Сельга: улица Болотная.

— 7 ноября с 10.00 до 11.00. Деревня Тигвера; Деревня Речная Сельга: улица Олонецкая. Переулки Речносельский, Олонецкий.

— С 7 по 11 ноября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная, Студитова.

— 8 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Старый Олонец, Майская (дома 12-17).

— 8 ноября с 13.30 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

— 9 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5-15). Переулок Железнодорожный.

— 10 ноября с 13.00. до 16.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 7, 9, 11, 12, 12-А), Красноармейская (дома 1-14), Урицкого (дома 2-А, 4).

Калевальский национальный район:

— С 7 по 9 ноября с 9.30 до 13.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Лесная.

Сегежский муниципальный район:

— 7 ноября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная.

— С 7 по 9 ноября с 13.00 до 15.30. Деревня Вожмогора.

— 8 ноября с 13.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая.

— 10 ноября с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Анохина, Анны Лисицыной, Линдозерская.

— 11 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: земельные участки Малышева С. А., Безбородова А.М.

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