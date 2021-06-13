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После длинных выходных водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость

Новости. Общество
17:42, 14 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска во вторник проведут традиционные массовые рейды «Контроль трезвости».

Машины будут останавливать на улицах города для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

«В целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», - напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция рассчитывает на помощь всех участников дорожного движения – от них ждут, что они будут сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения.


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Комментарии

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Изя
2021-06-14 18:30:51
Проверять то надо сегодня , завтра рабочий день :)
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