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«После каждой поездки надо мыть и пылесосить машину» (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 01 Августа 2022
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск

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Житель деревни под Петрозаводском жалуется на ужасное состояние дороги, связывающий населенный пункт с городом.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появились фото грунтовой дороги «Заозерье-Суйсарь», сделанные одним из подписчиков.

На кадрах видно разбитую дорогу в ямах. Автор утверждает, что фото сделаны после дождя.

«Новая дорога „Заозерье — Суйсарь “ после дождя. Два года делали — делали, от чего ушли, к тому пришли… „отмыли“ наши денежки. Единственное, спасибо за асфальт в деревнях (Ялгуба, Пиньгуба — небольшие участки) Больше радоваться, к сожалению, не чему. Я люблю свою деревню и променять ее на другую или просто не ездить туда не могу. Но очень дорого обходится такая поездка для машины (подвеска, проколотые колеса, после каждой поездки надо мыть и пылесосить машину от пыли и грязи)», пишет автор поста.

Напомним, в прошлом году Минтранс рассчитывал, что ремонт дороги «Заозерье — Суйсарь» будет закончен раньше срока, в 2022 года.

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