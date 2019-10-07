После ликвидации школы-сада в деревне в Карелии малыши вынуждены сидеть дома

Жители поселка Новые Пески Пряжинского района не дождались обещанного чиновниками подвоза детей в детский сад Эссойлы.

Родители малышей в поселке Новые Пески чувствуют себя обманутыми. Ликвидация школы-сада в деревне Улялега, куда ходили их дети, завершилась. Здание школы закрыто, работники попали под сокращение. Детей школьного возраста теперь возят в Эссойльскую школу.

С 1 сентября местные дошкольники должны были стать воспитанниками детского сада "Теремок" в Эссойле, расположенного в 15 километрах от Новых Песков. Учитывая качество дорог и погодные условия, ежедневно преодолевать заданный маршрут не всем малышам под силу. Но даже к таким трудностям мамы и папы были готовы. За летний период подготовили ребятишек: сдали необходимые анализы, собрали справки, накупили различных принадлежностей для занятий и стали ждать заветного числа. Но чуда не произошло: с наступлением осени для подвоза малышей не нашлось ни автобуса, ни водителя для него, пишет газета "Наша жизнь".

Самостоятельно возить детей в садик местные жители не могут. Удовольствие это не из дешевых. А бесконечные письма в различные инстанции, включая министерство образования республики, не дали никакого результата.

"На все просьбы родителей следует лаконичный ответ: "Ситуация под контролем…". Еще большее негодование вызвало предложение местных властей: отдать детей в круглосуточный детский сад. На это мамы и папы не согласились и продолжают осаждать кабинеты чиновников", - сообщает районка.

Родители малышей не теряют надежду добиться подвоза детей в детское учреждение. Осталось всего две "инстанции", куда они еще не писали: главе Карелии и президенту России.