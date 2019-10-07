Подписаться
Новости. Общество
06:40, 07 Октября 2019
фото: pixabay.com

После ликвидации школы-сада в деревне в Карелии малыши вынуждены сидеть дома

Загрузка...

Жители поселка Новые Пески Пряжинского района не дождались обещанного чиновниками подвоза детей в детский сад Эссойлы.

Родители малышей в поселке Новые Пески чувствуют себя обманутыми. Ликвидация школы-сада в деревне Улялега, куда ходили их дети, завершилась. Здание школы закрыто, работники попали под сокращение. Детей школьного возраста теперь возят в Эссойльскую школу.

С 1 сентября местные дошкольники должны были стать воспитанниками детского сада "Теремок" в Эссойле, расположенного в 15 километрах от Новых Песков. Учитывая качество дорог и погодные условия, ежедневно преодолевать заданный маршрут не всем малышам под силу. Но даже к таким трудностям мамы и папы были готовы. За летний период подготовили ребятишек: сдали необходимые анализы, собрали справки, накупили различных принадлежностей для занятий и стали ждать заветного числа. Но чуда не произошло: с наступлением осени для подвоза малышей не нашлось ни автобуса, ни водителя для него, пишет газета "Наша жизнь".

Самостоятельно возить детей в садик местные жители не могут. Удовольствие это не из дешевых. А бесконечные письма в различные инстанции, включая министерство образования республики, не дали никакого результата.

"На все просьбы родителей следует лаконичный ответ: "Ситуация под контролем…". Еще большее негодование вызвало предложение местных властей: отдать детей в круглосуточный детский сад. На это мамы и папы не согласились и продолжают осаждать кабинеты чиновников", - сообщает районка.

Родители малышей не теряют надежду добиться подвоза детей в детское учреждение. Осталось всего две "инстанции", куда они еще не писали: главе Карелии и президенту России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

04.10.2019 19:45
Политкухня
Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 3
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске
04.10.2019 20:27
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»