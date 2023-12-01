После лобового столкновения на трассе в Карелии внедорожник вылетел на кладбище

Жесткая авария в результате выезда на встречную полосу произошла недалеко от Петрозаводска.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием внедорожника и кроссовера произошла 3 декабря на трассе Петрозаводск — Суоярви недалеко от поселка Чална в Пряжинском районе республики.

Около 9 утра, по предварительной версии, 45-летний водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Hyundai Creta.

В результате оба автомобиля вылетели с дороги, причем Toyota на территорию расположенного рядом кладбища. После ДТП 29-летняя девушка, пассажир Hyundai, была госпитализирована с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.