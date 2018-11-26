После обращения депутата от КПРФ в прокуратуру стройку в центре Петрозаводска приостановили

Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов после обращения жителей с улицы Титова добился прекращения стройки.

Жители дома №4 по ул. Титова в начале ноября направили обращение к депутату Евгению Ульянову и попросили разрешить ситуацию с уплотнительной застройкой в их дворе. Напомним, на Титова, 2а гражданин Плаксин решил реконструировать котельную в административное здание.

Перед обращением к парламентарию жильцы провели сход и решили, что, в частности, имеет место уплотнительная застройка и есть реальная возможность "потерять двор". Публичные слушания по установке публичного сервитута в мэрии прошли кулуарно при полном отсутствии жителей домов №2 и №4 по Титова.

После этого Евгений Ульянов направил запрос в прокуратуру Карелии. Его итогом стала приостановка работ.