После обращения россиянки к Путину на прямой линии МВД возбудило уголовное дело

В Красноярске МВД возбудило первое дело после обращения местной жительницы к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Как пишет Лента.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянка пожаловалась на угрозы от неизвестных, которые пытались похитить у нее деньги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Руководство Главного управления МВД России по Красноярскому краю взяло ход расследование под контроль.

О начале проверок после обращения граждан к президенту сообщили также в прокуратуре Астраханской, Омской, Свердловской, Кемеровской и Тюменской областей.