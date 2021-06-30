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После обращения россиянки к Путину на прямой линии МВД возбудило уголовное дело

Новости. Криминал
20:30, 30 Июня 2021
фото: © Сергей Шлеюк/ТАСС

В Красноярске МВД возбудило первое дело после обращения местной жительницы к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Как пишет Лента.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянка пожаловалась на угрозы от неизвестных, которые пытались похитить у нее деньги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Руководство Главного управления МВД России по Красноярскому краю взяло ход расследование под контроль.

О начале проверок после обращения граждан к президенту сообщили также в прокуратуре Астраханской, Омской, Свердловской, Кемеровской и Тюменской областей.

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Комментарии

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User
2021-06-30 20:41:08
А почему до обращения к президенту МВД не возбуждалось?
Гость
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