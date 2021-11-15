После переговоров с продавцом грабитель в Петрозаводске отдал половину добычи

Полицейские карельской столицы задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводску поступило заявление о грабеже от продавцов одного из сетевых магазинов на Зареке. Вечером посетитель украл две бутылки крепкого алкоголя. Продавец попыталась остановить мужчину и заставить оплатить товар. Однако тот вернул только одну бутылку, после начал угрожать и скрылся.
Полицейские нашли причастного к грабежу — 32-летнего местного жителя, который признал вину. Спиртное грабитель выпил самостоятельно.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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