После переговоров с продавцом грабитель в Петрозаводске отдал половину добычи

Полицейские карельской столицы задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводску поступило заявление о грабеже от продавцов одного из сетевых магазинов на Зареке. Вечером посетитель украл две бутылки крепкого алкоголя. Продавец попыталась остановить мужчину и заставить оплатить товар. Однако тот вернул только одну бутылку, после начал угрожать и скрылся.

Полицейские нашли причастного к грабежу — 32-летнего местного жителя, который признал вину. Спиртное грабитель выпил самостоятельно.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.