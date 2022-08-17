После пьяного ДТП под Петрозаводском водитель продолжил путь в карете скорой помощи

В Прионежском районе пьяный водитель на иномарке упал в кювет и получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 28 августа, в 6 утра в Прионежском районе, на дороге "Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок (подъезд к г. Петрозаводск)" 19 - летний водитель с признаками опьянения, без прав, управляя автомобилем Ford Focus, перевернулся в канаву.

С полученными в результате ДТП травмами водитель был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.