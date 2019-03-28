После пожара в Карелии шесть человек остались без крова

Пожар произошел в жилом доме в Ладве 27 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.35 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Ладва, на ул. Комсомольской, 115. В 18.30 пожар ликвидирован.

Дом сгорел. Женщина 1963 года получила травмы.

Как сообщили в группе "Славный поселок Ладва", без крова остались: мальчик-подросток 15 лет, женщины 39, 45, 55 и 56 лет, 32-летний мужчина.

Все желающие помочь погорельцам могут приносить вещи: одежду, обувь, постельное белье в здание администрации поселка Ладва.

Погибших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.