После проверки ФАС в кафе столичных аэропортов снизили цены

Ранее ФАС проверяла заведения общепита в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отметило снижение цен в ряде популярных сетей общественного питания, расположенных на территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский, после соответствующее проверки. Об этом сообщил журналистам ТАСС заместитель руководителя ведомства Дмитрий Стрельников.

Ранее служба завершила проверку в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский и возбудила несколько административных дел в отношении популярных сетей общепита за завышение цен на позиции в меню.

"Что касается цен на продукты питания [в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский], мы недавно провели опрос потребителей, и большинство оценило цены как достаточно доступные, то есть произошло снижение цен у тех субъектов, которые подлежали нашему контролю. Множество позиций приведены в соответствие с ценами Москвы, где-то расширены экспресс-меню", - сказал Стрельников.

По его мнению, подобные мероприятия позволяют предотвратить повторное завышение цен.