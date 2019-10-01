После публикации "Столицы на Онего" на бульваре в Петрозаводске решили завершить ремонт дороги (ФОТО)

Жители бульвара Интернационалистов пожаловались на недоделанный ремонт дороги.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" жители микрорайона Древлянка прислали фото дороги с ямочным ремонтом. В начале лета между домами № 5 и № 9 на бульваре Интернационалистов асфальт срезали кусками, а сделать новое покрытие забыли.





Во вторник, 1 октября, работники приступили к ремонту дороги – засыпали ямы каменной крошкой.