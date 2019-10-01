18:40, 01 Октября 2019
После публикации "Столицы на Онего" на бульваре в Петрозаводске решили завершить ремонт дороги (ФОТО)
Новости по теме
Загрузка...
Жители бульвара Интернационалистов пожаловались на недоделанный ремонт дороги.
Ранее в редакцию "Столицы на Онего" жители микрорайона Древлянка прислали фото дороги с ямочным ремонтом. В начале лета между домами № 5 и № 9 на бульваре Интернационалистов асфальт срезали кусками, а сделать новое покрытие забыли.
Во вторник, 1 октября, работники приступили к ремонту дороги – засыпали ямы каменной крошкой.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 15:35
Обществоведение
Организаторы переписной кампании в Карелии рассчитывают привлечь к обходу населения республики более тысячи человек.
30.09.2019 15:29
30.09.2019 12:41
27.09.2019 12:16
27.09.2019 09:13
Чтиво
Сегодня 13:50
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
26.09.2019 08:28
25.09.2019 16:02
Медиа
Сегодня 13:10
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии