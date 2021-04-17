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17.04.2021 20:40

После ремонта и переоборудования больницы в Муезерском районе снизилась смертность населения

Новости. Общество
16:53, 18 Апреля 2021
фото: Минздрав Карелии
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как преобразилась больница в Муезерском районе.

«Не скрою, первые мои впечатления от посещения более двух лет назад Муезерской больницы, условий и организации медицинской помощи жителям района были не самыми хорошими. При том, что район был лидером по смертности населения, - поделился впечатлениями Охлопков. - Минздрав Карелии настаивал на комплексном подходе в решении проблем, и это было поддержано руководством республики. Хотя далеко не все жители поверили в то, что многое можно изменить к лучшему».

Как рассказал министр здравоохранения, первым этапом в больнице сделали ремонт всех внутренних помещений, закупили новую мебель, заменили окна, двери, обустроили входную зону, благоустроили территорию больничного городка. Приобрели для больницы современный цифровой рентгеновский аппарат. Два автомобиля для выездной работы медицинских специалистов в районе поступили в начале года.

«На следующей неделе ожидаем поступление нового цифрового флюорографа. Старый, аналоговый, давно морально устарел, хотя и исправен, он используется уже более 20 лет. Внедряем в работу цифровые технологии. Целенаправленно занялись подбором кадров. В этом году по программе «Земский доктор» в район приехали педиатр, терапевт, психиатр-нарколог, приступил к работе также врач-хирург. Большее внимание стали уделять соблюдению протоколов и стандартов лечения. Первичная медико-санитарная помощь в районной больнице оказывается по всем основным профилям».

По словам Охлопкова, сейчас на территории больничного городка в поселке Муезерский в рамках мероприятий по энергосбережению проводится утепление фасадов зданий поликлиники, административного корпуса со стационаром, хозяйственного блока и гаража. Из федерального бюджета на эти цели выделены более 30 млн рублей. Этой работе предшествовали замеры объемов тепловых потерь, которые на отдельных объектах составляли 50%. Петрозаводский подрядчик проводит все работы в установленные сроки, планируется завершить утепление фасадов до 1 августа.

«Результатом нашей работы стало существенное снижение показателей смертности в Муезерском районе, который вышел даже из пятерки лидеров по смертности населения», - сказал Охлопков.

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Комментарии

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udo
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