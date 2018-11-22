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Новости. Политика
07:15, 22 Ноября 2018

После скандала Парфенчиков решил автоматизировать общение с жителями Карелии в соцсетях

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По словам главы региона, внедрение системы "Инцидент Менеджмент" позволит оперативнее реагировать на обращения пользователей.

"Для более эффективной работы с соцсетями и обращениями пользователей мы внедряем автоматизированную систему "Инцидент Менеджмент", - сообщил Артур Парфенчиков, вернувшись из деревни Суоёки, где ему пришлось улаживать конфликт с местными жителями из-за закрытия школы и детского сада. - Она позволит оперативнее реагировать на обращения пользователей. При этом я, как и прежде, открыт для общения с жителями республики и готов выезжать в самые отдалённые районы, чтобы решать вопросы на месте".

Как пишет РБК, программа "Инцидент" мониторит пять социальных сетей - ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники. Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов - в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках "Инцидента".

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс - он будет называться "инцидент", и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необработанным "инцидентам" ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Отрабатывать каждый "инцидент" местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.

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Комментарии

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Штази
2018-11-22 09:41:11
Идея хорошая, при грамотной организации позволит быстро отфильтровать проблемы, требующие немедленного реагирования, от потока фейк-ньюс и заказного предвыборного пиара. Посмотрим, как будет работать.
dgin
2018-11-22 08:38:03
Выводов из скандала так и не сделал , из соцсетей так и не вышел.
Гость
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