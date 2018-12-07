После скандала с перепиской во "ВКонтакте" в Суоеки нашли квартиру под детский сад

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что делается в поселке Суоеки для создания семейной группы после скандала.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице поселка Суоеки Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Переписка была опубликована в СМИ и вызвала общественный резонанс. После этого Парфенчиков приехал в Суоеки и предложил открыть там семейную группу для детей.

Как написал Парфенчиков "ВКонтакте", в настоящее время рассматриваем вариант ремонта квартиры в жилом доме № 16 по улице Шуйской, где планируем разместить группу. Местные жители поддерживают эту идею. Дом подключен к центральному отоплению. На придомовой территории можно разместить детскую площадку.

"Дал поручение проработать вопрос доставки свежих продуктов для организации качественного питания детей и подготовить проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ. Опыт создания такой группы в Суоеки мы сможем применить в других районах Карелии", - написал глава Карелии.