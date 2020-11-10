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После свадьбы с 35-летним арабом 80-летняя пенсионерка приняла ислам

Новости. Общество
23:30, 10 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Tamas Panczel - Eross
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Участница телешоу познакомилась со своим будущим мужем в Facebook, где хвастается подробностями своей интимной жизни с молодым избранником.

Известная на всю Великобританию 80-летняя пенсионерка вышла замуж за 35-летнего возлюбленного, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну. Ее историю рассказала Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Айрис Джонс (Iris Jones) из английского графства Соммерсет прославилась на всю Великобританию, когда пришла в телешоу This Morning со своим возлюбленным из Египта Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом (Mohamed Ahmed Ibriham). Они познакомились в Facebook в 2019 году, завели роман по переписке, после чего британка прилетела к арабу в Каир. В эфире влюбленные утверждали, что у них отношения мечты, и раскрывали подробности своей сексуальной жизни. Джонс заявила, что в их первую ночь они потратили целую упаковку интимной смазки, а на следующий день она не могла ходить. Выпуск передачи стал хитом.

Теперь стало известно, что пара поженилась в Египте. Ради своего возлюбленного британка приняла ислам. Ее муж утверждает, что их брак был заключен исключительно по любви. "Я не хочу ни ее гражданства, ни ее денег. Я доволен своей жизнью, я работаю и, слава Аллаху, у меня есть свои накопления", — заявил Ибрихам. Он добавил, что любовь слепа, и хотя его избранница старше его матери на 20 лет, это не имеет для него никакого значения.

До того, как Джонс прилетела в Каир, египтянин работал инспектором по сварке. Он бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной. Он живет в трехкомнатном доме вместе с двумя младшими сестрами и младшим братом. У его жены есть дом с верандой, также она каждую неделю получает пенсию в 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) по инвалидности. Джонс была замужем, но развелась больше 40 лет назад.

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