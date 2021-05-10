После трагедии в Казани министр образования Карелии приказал проверить безопасность всех школ республики и позвал зажечь свечу памяти

Роман Голубев выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в Казани и пригласил жителей Петрозаводска на набережную зажечь свечу памяти.

На своей странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев написал, что в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в школе города Казани, директорам всех образовательных учреждений Карелии совместно с представителями органов местного самоуправления необходимо провести комплексную проверку объектов образования, принять исчерпывающие меры по усилению безопасности на данных объектах, а также провести соответствующую профилактическую работу с обучающимися.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Приглашаю жителей Петрозаводска завтра в 18:30 принять участие в акции, объявленной Главой Карелии, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на набережной, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана», — написал Голубев.