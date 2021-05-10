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После трагедии в Казани министр образования Карелии приказал проверить безопасность всех школ республики и позвал зажечь свечу памяти

Новости. Общество
15:47, 11 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Романа Голубева
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Роман Голубев выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в Казани и пригласил жителей Петрозаводска на набережную зажечь свечу памяти.

На своей странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев написал, что в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в школе города Казани, директорам всех образовательных учреждений Карелии совместно с представителями органов местного самоуправления необходимо провести комплексную проверку объектов образования, принять исчерпывающие меры по усилению безопасности на данных объектах, а также провести соответствующую профилактическую работу с обучающимися.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Приглашаю жителей Петрозаводска завтра в 18:30 принять участие в акции, объявленной Главой Карелии, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на набережной, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана», — написал Голубев.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-05-11 16:48:04
Хорошо, что не у нас на этот раз образование рвануло. Теперь у нас как в США.
drug
2021-05-11 16:32:02
Какой громкое слово "безопасность".
А в образовательных учреждениях нет безопасности.
1. Детские сады. Двери закрыты. На вахте бабулька или дедулька. Звонок в дверь. Вы к кому ? - за ребенком - двери открыты - в лицо родителей всех невозможно запомнить. Ну а дальше проход открыт.
2. Школы. Возможно там есть сотрудник ЧОП. Простите - но данный сотрудник хуже чем школьный вахтер. ЧОП сидит в одном месте - а тревожная кнопка в другом. Звонок или стук в дверь. Вы к кому ? - за ребенком - двери открыты - в лицо родителей всех невозможно запомнить. Ну а дальше проход открыт.
Насколько уместно - из образовательных учреждений делать крепости.
Людей с оружим нельзя - решетки на окна нельзя. Все запасные выходы должны свободно открываться.
А если зайти с черного входа - там все открыто.
Тим
2021-05-11 16:12:22
Какое "общество" "мы" построили за последние 20-25 лет сейчас становится всё понятней, недавно известный юморист рассказал как мальчик, школьник, на вопрос : знает ли он Есенина?, ответил : да,это Саша Белый!?!
zanoza
2021-05-11 16:27:36
Тим, это общество нам навязали, мы (народ) его не строили.
однозначно
2021-05-11 15:53:53
Дядя петя, ты себя нормально чувствуешь ? - спрашивал мальчик в известном кинофильме
Гость
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