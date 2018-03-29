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Новости. Общество
21:30, 29 Марта 2018

После трагедии в Кемерове Бузова перестала выкладывать откровенные фотографии

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Певица просит своих поклонников подумать о будущем России - о детях, сообщает RenTV.

Российская звезда Ольга Бузова "исчезла" после пожара в ТЦ в Кемерове. В ее Instagram-аккаунте временно перестали появляться новые откровенные фотографии. Певица ранее заявляла, что будет молчать в знак траура по погибшим.

Ее поклонники гадают, долго ли она будет находиться "в подполье".

"У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки... В связи с этой трагедией", - написала Бузова.

Певица просит своих поклонников подумать о будущем России - о детях.

"Всех, кто работает в больших учреждениях, проверить тщательно систему безопасности, в школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегда внимательным и бдительным при любых ситуациях", - написала Бузова.

Напомним, при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта погибло 64 человека.

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