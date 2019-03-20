После травмы на производстве житель Карелии через суд доказал факт трудовых отношений

На работодателя возложили обязанность внести запись о трудоустройстве в трудовую книжку, сообщили в Пудожском районном суде.

Мужчина осуществлял трудовую деятельность у ответчика в должности водителя грузового автомобиля. При принятии на работу он писал заявление и сдавал трудовую книжку. В один из дней при исполнении трудовых обязанностей работник получил травму – закрытый перелом обеих пяточных костей.

После окончания лечения он представил ответчику листок нетрудоспособности для его оплаты, однако в оплате больничного ему было отказано по причине отсутствия трудовых отношений.

Мужчина обратился в суд и просил установить факт трудовых отношений, чтобы обязать ответчика внести соответствующие сведения в его трудовую книжку.

Суд установил факт трудовых отношений и обязал ответчика внести в трудовую книжку записи о приеме на работу в качестве водителя грузового автомобиля.

Решение не вступило в законную силу.