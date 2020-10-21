После уборки стихийной свалки во дворе Петрозаводска ее устроили вновь на том же месте (ФОТО)

После ликвидации несанкционированной свалки у контейнерной площадки на улице Лисицыной ее устроили вновь, выкинув строительные отходы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На прошлой неделе поступило обращение о несанкционированной свалке у контейнерной площадки на улице Лисицыной. Оператор ООО "АктивПро" в короткие сроки вывез мусор, а МУП "ПетроГИЦ" в рамках муниципального контракта убрал прилегающую территорию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Однако на этой неделе на месте вновь образовалась стихийная свалка, теперь состоящая из строительных отходов.

Похожую ситуацию со складированием строительных, древесных отходов и грунта зафиксировали на контейнерной площадке на Московской улице. По этому факту администрация направила обращения в органы, осуществляющие контроль за выполнением экологического законодательства. По ситуации на улице Лисицыной информация будет передана в ближайшее время, заверили в администрации.

Предприятиям для утилизации строительных, опасных и иных отходов необходимо заключить контракты с мусоровывозящими компаниями. Складирование таких видов отходов в не предназначенных для этого местах относится к административным правонарушениям, напомнили в мэрии.





Администрация города в очередной раз призвала петрозаводчан ответственно относиться к чистоте своего города.

Ни в коем случае нельзя складировать мусор возле контейнерных площадок, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Добиться сохранения в городе комфортных и безопасных условий можно только совместными усилиями. Надлежащее состояние контейнерных площадок и прилегающих территорий зависит, в том числе, от культуры их пользователей.