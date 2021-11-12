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После вмешательства прокуратуры на ремонт аварийного водопровода в Кеми власти Карелии дали 16 млн рублей

Новости. Общество
14:56, 19 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Прокуратура Карелии взяла под контроль ремонт гнилого водопровода в Кеми, сообщили в ведомстве.

С учетом неудовлетворительного технического состояния водопроводных сетей в Кемском районе в прокуратуре республики находится на контроле работа органов власти, ответственных за качественное и бесперебойное водоснабжение населения. Особое внимание уделено ситуации с водоснабжением в поселке Рабочеостровск.

После прокурорского вмешательства и при активном участии правительства республики для замены наиболее аварийных участков водопровода выделены средства республиканского бюджета в размере свыше 16 млн. рублей.

Администрацией Кемского района по большинству аварийных участков заключены контракты на выполнение необходимых работ, в том числе по участку в поселок Рабочеостровск в районе Коргоручей.

В настоящее время подрядчиком в рамках муниципального контракта организованы ремонтные работы на обозначенном участке водопровода, завершение которых должно быть обеспечено в срок до конца ноября текущего года.

Вместе с тем, в целях обеспечения оперативного их выполнения и недопущения срыва установленных сроков прокуратура Кемского района предупредила подрядчика о недопустимости нарушения закона. Кроме того, главе администрации района внесено представление с требованием о безотлагательном принятии мер по обеспечению контроля за качеством и своевременностью производства работ.

Исполнение контрактов по ремонту сетей водоснабжения в Кемском районе остается на контроле надзорного ведомства.

Ранее вопрос об аварийном состоянии водопоровода поднимал на страницах СМИ депутат Заксобрания от КПРФ, представляющий интересы жителей Кемского и Лоухского районов, Андрей Монастыршин. Народный избранник снял видео с места событий.

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