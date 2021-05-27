Реклама на сайте
Прислать новость
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями 3
Сегодня 10:45
В ГИБДД Карелии рассказали, почему произошла смертельная авария в Прионежском районе 1
Сегодня 10:10
Глава Петрозаводска ответил подписчице стихами Маршака 18
Сегодня 09:47
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском 1
27.05.2021 19:50
Долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19
Сегодня 09:29

После запроса Элиссана Шандаловича Управление Россельхознадзора проведет проверку форелевого хозяйства на Мунозере

Новости. Общество
15:15, 28 Мая 2021
фото: © CC0 / ESchwartz

В Кондопожском районе межрегиональное управление Россельхознадзора проведет проверку форелевого хозяйства, на деятельность которого спикеру парламента Карелии пожаловались местные жители.

Напомним, в День единого приема граждан к спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу обратились жители с. Мунозеро и д. Тереки. Граждане рассказали, что обеспокоены ухудшением качества воды озера Мунозеро в связи с тем, что, по их данным, несколько лет назад в форелевом хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы. Для проверки состояния водоема и хозяйственной деятельности арендатора Шандалович направил запросы в надзорные органы.

Несколько кликов и наш город станет лучше
26.05.2021 16:44

Как сообщается в поступившем в парламент письме межрегионального управления Россельхознадзора, в отношении ООО «РИФ» будет проведено административное расследование в части выяснения обстоятельств нарушения ветеринарного законодательства и привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Как ранее отмечал Элиссан Шандалович, за озерами, на которых занимаются товарным рыбоводством в Карелии, нужно обеспечить строгий контроль. Если пользователи рыбоводных участков будут добросовестно вести деятельность, а такие примеры в Карелии есть, то и проблемных вопросов станет меньше.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 7
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»