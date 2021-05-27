После запроса Элиссана Шандаловича Управление Россельхознадзора проведет проверку форелевого хозяйства на Мунозере

В Кондопожском районе межрегиональное управление Россельхознадзора проведет проверку форелевого хозяйства, на деятельность которого спикеру парламента Карелии пожаловались местные жители.

Напомним, в День единого приема граждан к спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу обратились жители с. Мунозеро и д. Тереки. Граждане рассказали, что обеспокоены ухудшением качества воды озера Мунозеро в связи с тем, что, по их данным, несколько лет назад в форелевом хозяйстве увеличилось количество садков для выращивания рыбы. Для проверки состояния водоема и хозяйственной деятельности арендатора Шандалович направил запросы в надзорные органы.

Как сообщается в поступившем в парламент письме межрегионального управления Россельхознадзора, в отношении ООО «РИФ» будет проведено административное расследование в части выяснения обстоятельств нарушения ветеринарного законодательства и привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Как ранее отмечал Элиссан Шандалович, за озерами, на которых занимаются товарным рыбоводством в Карелии, нужно обеспечить строгий контроль. Если пользователи рыбоводных участков будут добросовестно вести деятельность, а такие примеры в Карелии есть, то и проблемных вопросов станет меньше.