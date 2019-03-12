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Новости. Общество
06:40, 12 Марта 2019
фото: газета "Наша жизнь"

После жалобы многодетной матери в СМИ в Пряже вывезли мусор из переполненных контейнеров

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Мусор из переполненных контейнеров на улице Зеленой в Пряже вывезен, сообщили в компании "Автоспецтранс".

Напомним, уставшая бороться с мусором многодетная мать из Пряжи Снежана Захарова обратилась в районную газету "Наша жизнь", о чем написала "Столица на Онего".

Жительница поселка рассказала, что мусорные контейнеры на ее участке, куда стекаются отходы чуть ли не со всей Пряжи, очищаются редко. Итог – местным жителям приходится бороться с голодными псами и воронами, которые собираются вокруг переполненных контейнеров. Летом женщина вместе с другими жителями Пряжи обращалась в прокуратуру, собирала подписи. Но это помогло лишь на короткий промежуток времени – один раз мусор вывезли, а потом снова стали вывозить как попало.

После публикации об этом на нашем сайте компания-оператор "АктивПро", занимающаяся транспортированием ТКО в Пряжинском районе, вывезла мусор с улицы Зеленой, 3.

Как рассказал региональный оператор ООО "Автоспецтранс", ситуация, когда контейнеры на площадке по улице Зеленой, 3 переполняются, нередка.

"Как правило, это происходит в связи с тем, что подъехать к площадке возможно лишь по крайне узкой дороге, идущей вдоль гаражей от улицы Первомайской. Зимой мусоровозу к данной площадке не проехать из-за неочищенных подъездных путей.  Контейнерных площадок, расположенных неудобно с точки зрения подъезда спецтехники, в Пряже немало", - говорят в "Автоспецтрансе".

Сейчас ведутся переговоры с администрацией района о возможности переноса мест накопления отходов, в том числе и по ул. Зеленой, в более удобные места. 

"Кроме того, быстрое переполнение контейнеров происходит из-за незаконного складирования в них отходов юрлицами и индивидуальными предпринимателями, уклоняющимися от заключения договоров на вывоз мусора. Установить лиц, виновных в образовании подобных несанкционированных свалок, непросто", отмечают в "Автоспецтрансе".

Региональный оператор обращается к неравнодушным жителям Пряжи сообщать о подобных фактах по телефонам 8 814(2) 28-28-14 или 8-921-800-82-63. Своевременное принятие мер реагирования позволит избежать дальнейшего негативного развития ситуации.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-12 10:22:08
Региональный оператор просто не справляется с возложенными на него обязанностями , вот и в чём причина невывоза мусора не только в Пряже, но и других посёлках Карелии. При одном штатном сотруднике не реально контролировать обращение с ТБО по региону. Нужно срочно менять этого липового оператора!
Изя
2019-03-12 10:30:12
zanoza, Скоро их всех ( рег.операторов ) заменят , " Российский экологический оператор " направит денежные потоки от вывоза и переработки ТБО в Москву , через свои структуры .
однозначно
2019-03-12 09:17:18
Многодетная мать из Пряжи - это должность или звание ?
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