Многодетная мать из Карелии устала бороться с мусором

Жительница Пряжи уже несколько лет "воюет" с неубранными мусорными контейнерами и голодными псами.

Многодетная мама Снежана Захарова из Пряжи с мусором на своем участке воюет уже не первый год, пишет местная газета "Наша жизнь".

Землю, которую выделили для строительства многодетным родителям четверых детей, от контейнерной площадки отделяет дорога: с одной стороны дороги находится их участок, с другой – контейнеры с голодными собаками и вездесущими птицами.

"Этот беспорядок начался с лета прошлого года. Содержимое контейнеров вывозили редко, это при том, что на эту площадку мусор "стекается"чуть ли не со всей Пряжи. Я видела, как люди из центра выбрасывали здесь мусорные пакеты, даже не выходя при этом из автомобилей. А некоторые приезжают сюда с прицепами, чтобы разгрузить строительные отходы, даже если видят горы мусора вокруг. Я же не пойду разбираться со взрослыми мужчинами – муж у меня работает вахтами, поэтому дома редко бывает, еще маленький ребенок на руках – мало ли что может случиться", – рассказала многодетная мама.

Летом женщина вмесет с другими жителями Пряжи обращалась в прокуратуру, писала заявление, собирала подписи. Но это помогло лишь на короткий промежуток времени – один раз мусор вывезли, а потом снова стали вывозить как попало.

"Зимой хотя бы все не так удручающе, а летом вонь вокруг стоит, так что окна открыть нельзя из-за запаха, мухи везде летают. Сплошная антисанитария. Постоянно приходится бороться с воронами: птицы разбрасывают мусор прямо у меня во дворе, а я держу куриц, поэтому стараюсь соблюдать чистоту. Устала я уже от этого бесконечного", – сетует женщина.