Последние звонки прозвучат для выпускников Карелии дистанционно (ВИДЕО)

Глава Петрозаводска поздравила выпускников и сообщила, что последние звонки они услышать через компьютер.

Ирина Мирошник сообщила, что последние звонки для учеников 9 и 11 классов в этом году прозвучат дистанционно.

"В этом году последние звонки проходят в очень необычной форме, дистанционном, но таковы реалии жизни. И уверена, что это не омрачит вашего настроения. Школа дала вам очень много крепких и нужных знаний, и вы непременно поступите в те учебные заведения, которые выбрали для будущей жизни", – обратилась мэр города к школьникам.

Обращение записало "Сампо ТВ 360".